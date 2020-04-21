Зінченко і Маліновський візьмуть участь у Breakfast with Champions
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Завтра, 23 квітня, на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ) відбудеться друга зустріч із футболістами в межах проекту “Breakfast with Champions”, передає УНН із посиланням на прес-службу УАФ.
Початок зустрічі — об 11:30. Гостями ефіру стануть два зіркові легіонери, топ-гравці національної збірної команди України Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.
У ході онлайн-зустрічі футболісти, які проводять карантин далеко від дому, розкажуть, які обмеження діють в їхніх містах, чим вони займаються і як підтримують активність.
“Можливо, хтось устиг повернутися до України? Або ж планує зробити це, щойно знімуть відповідні обмеження? Та й загалом, що найперше хочуть зробити Олександр Зінченко та Руслан Маліновський, щойно завершиться карантин?
Усе це та багато іншої інформації — у проекті Breakfast with Champions”, — анонсують в УАФ.
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Модератор заходу — прес-аташе національної збірної команди України Олександр Гливинський.
До участі в ефірі запрошуються глядачі та журналісти. Під час трансляції свої запитання до гостей можна поставити онлайн.
Як писав УНН, ЗМІ назвали можливу дату відновлення Чемпіонату Італії з футболу.
Також нагадаємо, що 23 квітня Україна долучиться до конференції УЄФА, де визначатимуть майбутнє європейського футболу.