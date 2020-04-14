Зінченко та Коноплянка принесли Україні перемогу над Польщею у "FIFA20"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Футбольні збірні Польщі та України провели кіберфутбольний поєдинок в рамках “FIFA-20”, передає кореспондент УНН.
У першому поєдинку Євген Коноплянка протистояв Матеушу Кліху. Українець потужно зіграв у першому таймі та повів 3:0. Після перерви рахунок сягнув 5:0, але наприкінці гри Україна пропустила двічі та святкувала виграш 5:2.
У другому протистоянні Олександр Зінченко протистояв Мацею Рибусу. Поляк захопив лідерство у рахунку і втримав його 4:3.
Загальний результат 8:6 приніс національній команді України виграш над “біло-червоними”.
Нагадаємо, що Зінченко дійшов до півфіналу альтернативного чемпіонату Європи у “FIFA20”.
Відзначимо, УАФ проводитиме відкриті уроки футболу онлайн.
Додамо, що Українська футбольна асоціація поки не розглядає варіант дострокового завершення національних футбольних турнірів.