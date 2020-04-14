УАФ будет проводить открытые уроки футбола онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На время карантина Украинская ассоциация футбола (УАФ) будет проводить открытые уроки футбола онлайн. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Речь идет о проекте УАФ "Открытые уроки футбола". Он был основан с целью социальной интеграции между вынужденно внутренне перемещенными детьми и молодежью из Донбасса и Крыма и их сверстниками из принимающих общин.
"Пока футбольные соревнования приостановлены из-за карантина, волонтеры проекта УАФ "Открытые уроки футбола" проводят занятия онлайн", - информируют в УАФ.
Так, волонтеры предложат детям физические упражнения и спортивные игры, которые можно выполнить дома во время карантина.
Первые видеоуроки опубликованы по ссылке.
Как сообщалось в УНН, к проекту "футбольной поддержки" ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.