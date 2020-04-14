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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48115 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56994 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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УАФ будет проводить открытые уроки футбола онлайн

УАФ будет проводить открытые уроки футбола онлайн

Киев  •  УНН

 • 17649 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На время карантина Украинская ассоциация футбола (УАФ) будет проводить открытые уроки футбола онлайн. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Речь идет о проекте УАФ "Открытые уроки футбола". Он был основан с целью социальной интеграции между вынужденно внутренне перемещенными детьми и молодежью из Донбасса и Крыма и их сверстниками из принимающих общин.

"Пока футбольные соревнования приостановлены из-за карантина, волонтеры проекта УАФ "Открытые уроки футбола" проводят занятия онлайн", - информируют в УАФ.

Так, волонтеры предложат детям физические упражнения и спортивные игры, которые можно выполнить дома во время карантина.

Первые видеоуроки опубликованы по ссылке.

Как сообщалось в УНН, к проекту "футбольной поддержки" ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

Украинские Национальные Новости

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