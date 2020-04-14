УАФ проводитиме відкриті уроки футболу онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На час карантину Українська асоціація футболу (УАФ) проводитиме відкриті уроки футболу онлайн. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Мова йде про проект УАФ "Відкриті уроки футболу". Він був започаткований з метою соціальної інтеграції між вимушено внутрішньо переміщеними дітьми і молоддю з Донбасу і Криму та їхніми однолітками з приймаючих громад.
"Поки футбольні змагання призупинено через карантин, волонтери проекту УАФ "Відкриті уроки футболу" проводять заняття онлайн", - інформують в УАФ.
Так, волонтери запропонують дітям фізичні вправи та спортивні ігри, які можна виконати вдома під час карантину.
Перші відеоуроки опубліковані за посиланням.
Як повідомлялося в УНН, до проекту "футбольної підтримки" ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.