За крок до фіналу: Зінченко завершив виступи у чемпіонаті Європи з FIFA-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В рамках альтернативного Євро-2020 у FIFA-20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, відбувся перший півфінальний поєдинок, передає УНН.
Збірна України під керівництвом Олекснадра Зінченка поступилася команді Португалії, якою керував представник англійського “Вулверхемптона” Дієго Жота.
Жота керував “Манчестер Сіті”, а Зінченко — “Барселоною”. Рахунок трьох матчів 3:3, 4:0, 4:2 на користь Жоти.
Зазначимо, що у другій півфінальній парі зустрінуться представники Ізраїлю та Німеччини.
Додамо, турнір з FIFA 20, в якому беруть участь відомі футболісти, проводиться під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.