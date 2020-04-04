В шаге от финала: Зинченко завершил выступления в чемпионате Европы по FIFA 2020
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В рамках альтернативного Евро-2020 в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament организованный блогом "433" для профессиональных футболистов, состоялся первый полуфинальный поединок, передает УНН.
Сборная Украины под руководством Олекснадр Зинченко уступила команде Португалии, которой руководил представитель английского “Вулверхэмптона” Диего Жота.
Жота руководил “Манчестер Сити”, а Зинченко — “Барселоной”. Счет трех матчей 3:3, 4:0, 4:2 в пользу Жоты.
Отметим, что во второй полуфинальной паре встретятся представители Израиля и Германии.
Добавим, турнир по FIFA 20, в котором принимают участие известные футболисты, проводится во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.