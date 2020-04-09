Досрочное завершение турниров сезона 2019/2020 не рассматривается - УАФ

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Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) не рассматривают других вариантов, кроме как доиграть чемпионаты Украины сезона 2019/2020. Об этом рассказал первый вице-президент УАФ Олег Протасов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Он рассказал, что сегодня УАФ находится в тесном контакте с УЕФА и ФИФА.

"В частности, с самого начала УЕФА рекомендовал по возможности, до введения в стране карантина государственными органами, продолжать проводить матчи национальных турниров и еврокубков. При этом были введены ограничения, и поединки проходили без зрителей. Не только игры национальных чемпионатов, но и матчи еврокубков.

У нас, в частности, так прошли поединки 23-го тура УПЛ и один из матчей четвертьфинала Кубка Украины. Никаких оснований для отмены этих поединков в УАФ и УПЛ не было! Мне странно слышать и читать упреки в сторону УАФ по этому поводу. До введения государственными органами карантина по всей стране или в отдельных регионах у нас не было оснований приостанавливать футбольные соревнования", - говорит Протасов.

Вариант досрочного приостановления чемпионата УАФ не планировала и до сих пор не рассматривает, заявил Протасов.

"У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для возобновления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.

Повторюсь, на данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывания чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме! Варианта "Б" у УАФ пока нет, и мнение руководства единодушно - чемпионат нужно доиграть. Фантазировать, додумывать какие-то варианты сейчас не нужно", - подчеркнул он.

В УАФ надеются, что ситуация в борьбе с вирусом COVID-19 стабилизируется.

"Хотя в УЕФА настоящее время называют периодом полной неопределенности", - информирует первый вице-президент УАФ.

Протасов также рассказал о новосозданной рабочей группе в ФИФА, которая занимается разработкой рекомендаций по изменению дат финальных турниров, проводимых организацией.

"Кроме того, под руководством ФИФА создана рабочая группа по вопросам трансферов, куда входят представители ключевых заинтересованных сторон - конфедераций, ассоциаций, лиг, клубов и игроков. Задача, поставленная перед этой группой, - как можно быстрее выпустить соответствующие указания и рекомендации", - уточнил он.

Как писал УНН, в УАФ рассказали, чем и как региональные ассоциации футбола поддерживают медиков и ветеранов спорта.

Украинские Национальные Новости

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