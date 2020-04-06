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В УАФ розповіли, чим та як регіональні асоціації футболу підтримують медиків і ветеранів спорту

В УАФ розповіли, чим та як регіональні асоціації футболу підтримують медиків і ветеранів спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ініціативу Української асоціації футболу щодо боротьби з поширенням коронавірусу активно підтримують у регіонах, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

Херсонська область

Координаційний штаб Херсонської обласної асоціації футболу щодня забезпечує перевезення працівників обласної інфекційної лікарні. Також ХОАФ надає допомогу ветеранам футболу в доставці продуктів харчування та ліків.

Окрім того, ХОАФ бере участь у роботі єдиного антикризового штабу Херсонської області, який забезпечує населення із груп ризику гуманітарною допомогою в умовах карантину.

"Автомобілем ХОАФ було доставлено продукти харчування соціально незахищеним верствам населення.

Зазвичай це люди похилого віку, люди, яким складно ходити, особи з інвалідністю", - розповіли в УАФ.

Луганська область

Луганська обласна асоціація футболу надає ветеранам луганського футболу невідкладну допомогу та організовує доставку продуктів та ліків додому.

Також ЛОАФ здійснює підвіз на роботу медичних працівників.

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Рівненська область

Рівненська обласна асоціація футболу спільно з благодійним фондом підтримки ветеранів футболу Рівненщини визначила ветеранів, яким у цей час найбільше потрібна підтримка.

"Голова РОАФ Олексій Хахльов, заступник голови Валерій Гладков та виконавчий директор Олег Кучер зустрілися з ветеранами рівненського футболу Петром Григоровичем, Віктором Биком, В’ячеславом Кобилецьким і Борисом Малаховим та передали їм допомогу", - розповіли в УАФ.

Одеська область

Не залишаються без підтримки обласної асоціації ветерани футболу Одеси.

"Представники ООФА доставили та передали ветеранам продукти харчування та ліки", - інформують в УАФ.

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Дніпропетровська область

Долучилася до боротьби з корона вірусом асоціація футболу Дніпропетровської області. Так, асоціація запустила челендж "Допоможи другу — подолай ризик розповсюдження корона вірусу".

У свою чергу голова Асоціації Віктор Андрухів зі своїми помічниками придбав необхідні продуктові набори для ветеранів.

Львівська область

Ініціативна група колективу Львівської асоціації футболу доставила вихованцям семи дитячих будинків найнеобхідніші речі: вітаміни, антисептики, засоби індивідуального захисту та гігієни, фрукти й солодощі.

"Допомогу від ЛАФ також отримують ветерани футболу та їхні родичі", - інформують в УАФ.

Окрім того, за сприяння голови ЛАФ Олександра Шевченка представники благодійного фонду "Ridni" передали лікарям Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи засоби індивідуального захисту.

Відчувають опіку Асоціації ветеранів футболу України уславлені гравці та тренери минулих років.

"АВФУ разом із партнерами — Українською асоціацією футболу та ТОВ "Агробізнес" — організувала доставку ветеранам продуктів і засобів індивідуального захисту", - розповіли в УАФ.

Нагадаємо, до проекту “футбольної” підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.

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