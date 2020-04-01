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Кіровоградська обласна асоціація футболу надасть допомогу онкодиспансеру

Київ • УНН

 • 10483 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Асоціація футболу Кіровоградської області підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Української асоціації футболу.

Так, рішенням адміністрації асоціації на Кіровоградщині було створено координаційний штаб для здійснення допомоги ветеранам футболу області.

“Складено календарний план відвідувань ветеранів футболу, які на період дії карантину потребують невідкладної допомоги в доставці продуктів харчування, ліків тощо”, — розповіли в УАФ.

Одним із перших представники штабу відвідали Олександра Смиченка, який протягом 14-ти сезонів виступав за “Зірку”.

“Також координаційний штаб досяг домовленості з керівництвом обласного онкологічного диспансеру щодо надання медичному закладу різнобічної допомоги”, — поінформували в УАФ.

Як писав УНН, ветеранам футболу у Тернополі організують доставку ліків і продуктів додому.

А на Сумщині “футбольний” транспорт доставлятиме лікарів до обласного будинку дитини.

Нагадаємо, до проекту “футбольної” підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.

Українські Національні Новини

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