Кировоградская областная ассоциация футбола окажет помощь онкодиспансеру
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ассоциация футбола Кировоградской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, решением администрации ассоциации в Кировоградской области был создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола области.
"Составлен календарный план посещений ветеранов футбола, которые на период действия карантина нуждаются в неотложной помощи в доставке продуктов питания, лекарств и т.д.", - рассказали в УАФ.
Одним из первых представители штаба посетили Александра Смиченка, который на протяжении 14-ти сезонов выступал за "Зирку".
"Также координационный штаб достиг договоренности с руководством областного онкологического диспансера о предоставлении медицинскому учреждению разносторонней помощи", - проинформировали в УАФ.
Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.
А в Сумской области "футбольный" транспорт будет доставлять врачей в областной дом ребенка.
Напомним, у проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.