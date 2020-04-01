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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62043 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72837 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Кировоградская областная ассоциация футбола окажет помощь онкодиспансеру

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ассоциация футбола Кировоградской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Так, решением администрации ассоциации в Кировоградской области был создан координационный штаб для осуществления помощи ветеранам футбола области.

"Составлен календарный план посещений ветеранов футбола, которые на период действия карантина нуждаются в неотложной помощи в доставке продуктов питания, лекарств и т.д.", - рассказали в УАФ.

Одним из первых представители штаба посетили Александра Смиченка, который на протяжении 14-ти сезонов выступал за "Зирку".

"Также координационный штаб достиг договоренности с руководством областного онкологического диспансера о предоставлении медицинскому учреждению разносторонней помощи", - проинформировали в УАФ.

Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.

А в Сумской области "футбольный" транспорт будет доставлять врачей в областной дом ребенка.

Напомним, у проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

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