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Вихованці семи дитбудинків Львівщини отримали медзасоби індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Колектив Львівської асоціації футболу (ЛАФ) передав вихованцям семи дитячих будинків продукти та медзасоби. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.

Мова про дитячі будинки, що заходяться у Львові, Стрию, Новому Милятині Буського, Сасові Золочівського, Лаврові Старосамбірського та Бортниках Жидачівського районів. Асоціація футболу передала вихованцям дитячих будинків найнеобхідніші речі: вітаміни, антисептики, засоби індивідуального захисту та гігієни, фрукти й солодощі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ ініціював допомогу ветеранам спорту під час карантину.

"Цю благодійну акцію звично ініціював й особисто профінансував голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко, адже турбота про підростаюче покоління — один із пріоритетів роботи ЛАФ", - розповіли в УАФ, нагадавши, що у період карантину допомогу від ЛАФ отримують ветерани футболу та їхні родичі.

"Також ми повідомляли про діяльність Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Сумської, Херсонської, Луганської, Рівненської, Полтавської та Волинської обласних асоціацій, Асоціації футболу Автономної республіки Крим, а також Асоціації ветеранів футболу України, які підтримали ініціативу УАФ щодо допомоги в боротьбі з поширенням коронавірусу", - нагадали в УАФ.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, Асоціація допомагає лікарням апаратами ШВЛ та бере шефство над військовим госпіталем.

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