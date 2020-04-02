Ветерани футболу Рівненщини отримали допомогу від обласної асоціації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Асоціація футболу Рівненської області підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Української асоціації футболу.
Так, асоціація прийняла рішення підтримати ветеранів футболу Рівненщини.
Список ветеранів, яким у цей час найбільше потрібна підтримка, асоціація сформувала спільно із благодійним фондом підтримки ветеранів футболу області.
Допомогу від асоціації отримали Петро Григорович, Віктор Бик, В’ячеслав Кобилецький і Борис Малахов.
Ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській та Луганській обласних асоціаціях, а також в Асоціації ветеранів футболу України та в Асоціації футболу АР Крим.
Як писав УНН, ветеранам футболу у Тернополі організують доставку ліків і продуктів додому.
А на Сумщині "футбольний" транспорт доставлятиме лікарів до обласного будинку дитини.
Нагадаємо, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.