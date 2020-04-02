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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93190 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102050 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104164 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103285 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111541 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 100325 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 106563 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131501 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ветераны футбола Ровенской области получили помощь от областной ассоциации

Ветераны футбола Ровенской области получили помощь от областной ассоциации

Киев  •  УНН

 • 15542 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ассоциация футбола Ровенской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Так, ассоциация приняла решение поддержать ветеранов футбола Ровенской области.

Список ветеранов, которым в настоящее время больше всего нужна поддержка, ассоциация сформировала совместно с благотворительным фондом поддержки ветеранов футбола области.

Помощь от ассоциации получили Петр Григорович, Виктор Бык, Вячеслав Кобылецкий и Борис Малахов.

Инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской и Луганской областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины и в Ассоциации футбола АР Крым.

Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.

А в Сумской области "футбольный" транспорт будет доставлять врачей в областной дом ребенка.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

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