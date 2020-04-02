Ветераны футбола Ровенской области получили помощь от областной ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ассоциация футбола Ровенской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, ассоциация приняла решение поддержать ветеранов футбола Ровенской области.
Список ветеранов, которым в настоящее время больше всего нужна поддержка, ассоциация сформировала совместно с благотворительным фондом поддержки ветеранов футбола области.
Помощь от ассоциации получили Петр Григорович, Виктор Бык, Вячеслав Кобылецкий и Борис Малахов.
Инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской и Луганской областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины и в Ассоциации футбола АР Крым.
Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.
А в Сумской области "футбольный" транспорт будет доставлять врачей в областной дом ребенка.
Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.