Воспитанники семи детдомов Львовской области получили медсредства индивидуальной защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Коллектив Львовской ассоциации футбола (ЛАФ) передал воспитанникам семи детских домов продукты и медсредства. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает УНН.
Речь о детских домах, которые находятся во Львове, Стрые, Новом Милятине Жовковского, Сасове Золочевского, Лавре Старосамборского и Бортниках Жидачевского районов. Ассоциация футбола передала воспитанникам детских домов самые необходимые вещи: витамины, антисептики, средства индивидуальной защиты и гигиены, фрукты и сладости.
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"Это благотворительную акцию привычно инициировал и лично профинансировал глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко, ведь забота о подрастающем поколении - один из приоритетов работы ЛАФ", - рассказали в УАФ, напомнив, что в период карантина помощь от ЛАФ получают ветераны футбола и их родственники.
"Также мы сообщали о деятельности Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Луганской, Ровенской, Полтавской и Волынской областных ассоциаций, Ассоциации футбола Автономной республики Крым, а также ассоциации ветеранов футбола Украины, которые поддержали инициативу УАФ о помощи в борьбе с распространением коронавируса", - напомнили в УАФ.
Как сообщалось ранее в УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, Ассоциация помогает больницам аппаратами ИВЛ и берет шефство над военным госпиталем.