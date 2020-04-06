В УАФ рассказали, чем и как региональные ассоциации футбола поддерживают медиков и ветеранов спорта

Херсонская область

Координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола ежедневно обеспечивает перевозку работников областной инфекционной больницы. Также ХОАФ оказывает помощь ветеранам футбола в доставке продуктов питания и лекарств.

Кроме того, ХОАФ участвует в работе единого антикризисного штаба Херсонской области, который обеспечивает население из групп риска гуманитарной помощью в условиях карантина.

"Автомобилем ХОАФ были доставлены продукты питания социально незащищенным слоям населения.

Обычно это люди преклонного возраста, люди, которым сложно ходить, лица с инвалидностью", - рассказали в УАФ.

Луганская область

Луганская областная ассоциация футбола предоставляет ветеранам луганского футбола неотложную помощь и организует доставку продуктов и лекарств на дом.

Также ЛОАФ осуществляет подвоз на работу медицинских работников.

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Ровенская область

Ровенская областная ассоциация футбола совместно с благотворительным фондом поддержки ветеранов футбола Ровенской области определила ветеранов, которым в настоящее время больше всего нужна поддержка.

"Глава РОАФ Алексей Хахлев, заместитель главы Валерий Гладков и исполнительный директор Олег Кучер встретились с ветеранами ровенского футбола Петром Григоровичем, Виктором Быком, Вячеславом Кобылецким и Борисом Малаховым и передали им помощь", - рассказали в УАФ.

Одесская область

Не остаются без поддержки областной ассоциации ветераны футбола Одессы.

"Представители ООФА доставили и передали ветеранам продукты питания и лекарства", - информируют в УАФ.

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Днепропетровская область

Присоединилась к борьбе с коронавирусом ассоциация футбола Днепропетровской области. Так, ассоциация запустила челлендж "Помоги другу - преодолей риск распространения коронавируса".

В свою очередь глава Ассоциации Виктор Андрухив со своими помощниками приобрел необходимые продуктовые наборы для ветеранов.

Львовская область

Инициативная группа коллектива Львовской ассоциации футбола доставила воспитанникам семи детских домов самые необходимые вещи: витамины, антисептики, средства индивидуальной защиты и гигиены, фрукты и сладости.

"Помощь от ЛАФ также получают ветераны футбола и их родственники", - информируют в УАФ.

Кроме того, при содействии главы ЛАФ Александра Шевченко представители благотворительного фонда "Ridni" передали врачам Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы средства индивидуальной защиты.

Чувствуют опеку Ассоциации ветеранов футбола Украины прославленные игроки и тренеры прошлых лет.

"АВФУ вместе с партнерами - Украинской ассоциацией футбола и ООО "Агробизнес" - организовала доставку ветеранам продуктов и средств индивидуальной защиты", - рассказали в УАФ.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.