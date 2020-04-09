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Дострокове завершення турнірів сезону 2019/2020 не розглядається - УАФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Українській асоціації футболу (УАФ) не розглядають інших варіантів, окрім як дограти чемпіонати України сезону 2019/2020. Про це розповів перший віце-президент УАФ Олег Протасов, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

Він розповів, що сьогодні УАФ перебуває у тісному контакті з УЄФА та ФІФА.

"Зокрема, із самого початку УЄФА рекомендував за можливості, до введення в країні карантину державними органами, продовжувати проводити матчі національних турнірів і єврокубків. При цьому були введені обмеження, і поєдинки проходили без глядачів. Не лише ігри національних чемпіонатів, а й матчі єврокубків.

У нас, зокрема, так пройшли поєдинки 23-го туру УПЛ та один із матчів чвертьфіналу Кубку України. Жодної підстави для скасування цих поєдинків в УАФ та УПЛ не було! Мені дивно чути та читати закиди в бік УАФ із цього приводу. До введення державними органами карантину по всій країні чи в окремих регіонах ми не мали підстав призупиняти футбольні змагання", - каже Протасов.

Варіант дострокового зупинення чемпіонату УАФ не планувала і досі не розглядає, заявив Протасов.

"У нас є впевненість, що на цьому етапі, з урахуванням рішень УЄФА, сезон буде продовжено до серпня, а отже, є можливість закінчити чемпіонат і зіграти вирішальні матчі Кубку України. Звичайно, ми враховуємо те, що командам знадобиться час на підготовку для відновлення першості. Скільки саме часу буде потрібно перед рестартом, ми обов'язково узгодимо спільно з представниками клубів.

Повторюся, на даному етапі інші варіанти, окрім повноцінного догравання чемпіонату, УАФ не розглядаються. Тому я прошу фахівців, тренерів, власників клубів не спекулювати на цій темі! Варіанту "Б" в УАФ наразі немає, і думка керівництва одностайна — чемпіонат потрібно дограти. Фантазувати, домислювати якісь варіанти зараз не потрібно", - підкреслив він.

В УАФ сподіваються, що ситуація в боротьбі з вірусом COVID-19 стабілізується.

"Хоча в УЄФА нинішній час називають періодом повної невизначеності", - інформує перший віце-президент УАФ.

Протасов також розповів про новостворену робочу групу у ФІФА, яка займається розробкою рекомендацій щодо зміни дат фінальних турнірів, які проводяться організацією.

"Окрім того, під керівництвом ФІФА створено робочу групу з питань трансферів, куди входять представники ключових зацікавлених сторін — конфедерацій, асоціацій, ліг, клубів та гравців. Завдання, поставлене перед цією групою, — якнайшвидше випустити відповідні вказівки та рекомендації", - уточнив він.

Як писав УНН, в УАФ розповіли, чим та як регіональні асоціації футболу підтримують медиків і ветеранів спорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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