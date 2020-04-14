Зинченко и Коноплянка принесли Украине победу над Польшей в "FIFA20"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Футбольные сборные Польши и Украины провели киберфутбольный поединок в рамках "FIFA-20", передает корреспондент УНН.
В первом поединке Евгений Коноплянка противостоял Матеушу Клиху. Украинец мощно сыграл в первом тайме и повел 3:0. После перерыва счет достиг 5:0, но в конце игры Украина пропустила дважды и праздновала выигрыш 5:2.
Во втором противостоянии Александр Зинченко противостоял Мацей Рыбус. Поляк захватил лидерство в счете и удержал его 4:3.
Общий результат 8:6 принес национальной команде Украины выигрыш над “бело-красными”.
Напомним, что Зинченко дошел до полуфинала альтернативного чемпионата Европы в “FIFA20”.
Отметим, УАФ будет проводить открытые уроки футбола онлайн.
Добавим, что Украинская футбольная ассоциация пока не рассматривает вариант досрочного завершения национальных футбольных турниров.