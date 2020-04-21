Зинченко и Малиновский примут участие в Breakfast with Champions
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Завтра, 23 апреля, на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ) состоится вторая встреча с футболистами в рамках проекта “Breakfast with Champions”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Начало встречи — в 11:30. Гостями эфира станут два звездных легионеры, топ-игроки национальной сборной команды Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский.
В ходе онлайн-встречи футболисты, которые проводят карантин вдали от дома, расскажут, какие ограничения действуют в их городах, чем они занимаются и как поддерживают активность.
“Возможно, кто-то успел вернуться в Украину? Или планирует сделать это, как только снимут соответствующие ограничения? И вообще, что прежде хотят сделать Александр Зинченко и Руслан Малиновский, как только завершится карантин?
Все это и много другой информации — в проекте Breakfast with Champions”, — анонсируют в УАФ.
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Модератор мероприятия — пресс-атташе национальной сборной команды Украины Александр Гливинский.
К участию в эфире приглашаются зрители и журналисты. Во время трансляции свои вопросы гостей можно поставить онлайн.
Как писал УНН СМИ назвали возможную дату возобновления Чемпионата Италии по футболу.
Также напомним, что 23 апреля Украина присоединится к конференции УЕФА, где будут определять будущее европейского футбола.