ЗМІ назвали можливу дату відновлення Чемпіонату Італії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Проведення матчів Серії А - вищого дивізіону чемпіонату Італії з футболу, може відновитися 31 травня, передає УНН із посиланням на Football-italia.
Уточнюється, що тренуватися команди знову почнуть з 4 травня. При цьому уточнюється, що глядачів на стадіонах під час масових спортивних заходів не буде до березня 2021 року.
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В умовах вимушеної паузи всі клуби Серії А погодилися скоротити зарплати своїх гравців. Повідомляється, що якщо сезон все-таки завершать достроково, то виплати за контрактами будуть знижені на третину. Якщо ж змагання відновляться, то зарплати уріжуть на одну шосту.
Разом з тим, за попереднім планом влади країни, 18 травня відвідувачів знову почнуть приймати у бари і ресторани, а з 25 травня - у салони краси та перукарні.
Як заявив заступник міністра економіки і фінансів Італії Антоніо Мізіані, остаточно такий план по виходу з карантину ще не затверджений, але виглядає "правдоподібним".
Нагадаємо, 23 квітня УАФ візьме участь в обговоренні майбутнього європейського футболу.
Також нагадаємо, на думку президента футбольної Асоціації Андрія Павелка, національні футбольні чемпіонати повинні бути дограні.