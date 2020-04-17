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ЗМІ назвали можливу дату відновлення Чемпіонату Італії з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Проведення матчів Серії А - вищого дивізіону чемпіонату Італії з футболу, може відновитися 31 травня, передає УНН із посиланням на Football-italia.

Уточнюється, що тренуватися команди знову почнуть з 4 травня. При цьому уточнюється, що глядачів на стадіонах під час масових спортивних заходів не буде до березня 2021 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УАФ не розглядають дострокове завершення національних турнірів.

В умовах вимушеної паузи всі клуби Серії А погодилися скоротити зарплати своїх гравців. Повідомляється, що якщо сезон все-таки завершать достроково, то виплати за контрактами будуть знижені на третину. Якщо ж змагання відновляться, то зарплати уріжуть на одну шосту.

Разом з тим, за попереднім планом влади країни, 18 травня відвідувачів знову почнуть приймати у бари і ресторани, а з 25 травня - у салони краси та перукарні.

Як заявив заступник міністра економіки і фінансів Італії Антоніо Мізіані, остаточно такий план по виходу з карантину ще не затверджений, але виглядає "правдоподібним".

Нагадаємо, 23 квітня УАФ візьме участь в обговоренні майбутнього європейського футболу.

Також нагадаємо, на думку президента футбольної Асоціації Андрія Павелка, національні футбольні чемпіонати повинні бути дограні. 

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