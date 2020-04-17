СМИ назвали возможную дату возобновления Чемпионата Италии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Проведение матчей Серии А - высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, может восстановиться 31 мая, передает УНН со ссылкой на Football-italia.
Уточняется, что тренироваться команды снова начнут с 4 мая. При этом уточняется, что зрителей на стадионах во время массовых спортивных мер не будет до марта 2021 года.
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В условиях вынужденной паузы все клубы Серии А согласились сократить зарплаты своих игроков. Сообщается, что если сезон все-таки завершат досрочно, то выплаты по контрактам будут снижены на треть. Если же соревнования возобновятся, то зарплаты урежут на одну шестую.
Вместе с тем, по первоначальному плану власти страны, 18 мая посетителей снова начнут принимать в бары и рестораны, а с 25 мая - в салоны красоты и парикмахерские.
Как заявил заместитель министра экономики и финансов Италии Антонио Мизиано, окончательно такой план по выходу из карантина еще не утвержден, но выглядит "правдоподобным".
Напомним, 23 апреля УАФ примет участие в обсуждении будущего европейского футбола.
Также напомним, по мнению президента футбольной Ассоциации Андрея Павелко, национальные футбольные чемпионаты должны быть доиграны.