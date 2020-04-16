УАФ візьме участь в обговоренні майбутнього європейського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Наступного четверга, 23 квітня, Виконавчий комітет УЄФА проведе засідання в форматі відеоконференції, передає УНН з посиланням на пресслужбу УЄФА.
В ході засідання Виконавчий комітет УЄФА обговорить поточний стан справ в європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу.
"Засідання пройде за підсумками інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55 національних асоціацій УЄФА, яке відбудеться 21 квітня", - інформує пресслужба УЄФА, уточнюючи, що обидві зустрічі будуть присвячені сучасному стану справ в європейських і внутрішніх змаганнях.
Нагадаємо, як писав УНН, на думку президента УАФ Андрія Павелка, національні футбольні чемпіонати мають бути дограні.