УАФ примет участие в обсуждении будущего европейского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В следующий четверг, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА проведет заседание в формате видеоконференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В ходе заседания Исполнительный комитет УЕФА обсудит текущее состояние дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.
"Заседание пройдет по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится 21 апреля", - информирует пресс-служба УЕФА, уточняя, что обе встречи будут посвящены современному состоянию дел в европейских и внутренних соревнованиях.
Напомним, как писал УНН, по мнению президента УАФ Андрея Павелко, национальные футбольные чемпионаты должны быть доиграны.