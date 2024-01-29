Жителька Одещини розповіла, як масштабувала пекарський бізнес завдяки мікрогранту "Власна справа"
Київ • УНН
Жителька Одеської області розповіла, як масштабувала пекарський бізнес
Жителька Білгород-Дністровського Ольга Коваль масштабувала виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів завдяки фінансовій допомозі від держави. Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.
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Повідомляється, що ще в 2012 році Коваль організувала власну справу: відкрила маленьку пекарню, де здійснювала виробництво хліба, хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.
"Фінансова допомога від держави для розширення виробничої діяльності дозволила їй закупити обладнання для безперебійної роботи міні-пекарні та магазину-булочної і поліпшити якість продукції. Завдяки прийнятим на новостворені робочі місця працівникам вдалося збільшити обсяги виробництва", - інформують в ОВА.
Там нагадали, що за наявності бізнес-ідеї і мрії розпочати власну справу достатньо подати заяву та бізнес-план через портал "Дія" і пройти співбесіду онлайн.
"Державний центр зайнятості приймає позитивне рішення щодо проєкту, ви підписуєте договір та відкриваєте рахунок, отримуєте грантові кошти і починаєте працювати", - пишуть в ОВА.
Найпоширеніший серед населення розмір мікрогранту – від 50 000 до 250 000 грн за умови створення 1-2 робочих місць. Але учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей за бажанням можуть відкрити власний бізнес і отримати до 1 мільйона гривень грантових коштів.
За більш детальною інформацією потрібно звернутися до "Одеського обласного центру зайнятості".