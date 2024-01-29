Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"
Киев • УНН
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес
Жительница Белгород-Днестровского Ольга Коваль масштабировала производство хлебобулочных и кондитерских изделий благодаря финансовой помощи от государства. Об этом сообщает Одесская ОВА, передает УНН.
Детали
Сообщается, что еще в 2012 году Коваль организовала собственное дело: открыла маленькую пекарню, где осуществляла производство хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных непродолжительного хранения.
"Финансовая помощь от государства для расширения производственной деятельности позволила ей закупить оборудование для бесперебойной работы мини-пекарни и магазина-булочной и улучшить качество продукции. Благодаря принятым на вновь созданные рабочие места работникам удалось увеличить объемы производства", - информируют в ОВА.
Там напомнили, что при наличии бизнес-идеи и мечты начать собственное дело достаточно подать заявление и бизнес-план через портал "Дія" и пройти собеседование онлайн.
"Государственный центр занятости принимает положительное решение по проекту, вы подписываете договор и открываете счет, получаете грантовые средства и начинаете работать", - пишут в ОВА.
Самый распространенный среди населения размер микрогранта - от 50 000 до 250 000 грн при условии создания 1-2 рабочих мест. Но участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены их семей по желанию могут открыть собственный бизнес и получить до 1 миллиона гривен грантовых средств.
За более подробной информацией нужно обратиться в "Одесский областной центр занятости".
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес.
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