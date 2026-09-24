Журналістів Politico та MS NOW не пустили до Білого дому всупереч рішенню суду
Київ • УНН
Журналістів Politico та MS NOW не допустили до Білого дому після рішення суду відновити доступ медіа. У Politico також вилучили акредитацію.
У четвер журналістам видань Politico та MS NOW не дозволили увійти до Білого дому, попри рішення суду, яке вимагало негайно відновити доступ для представників Politico, CNN та MS NOW після того, як президент Дональд Трамп заборонив їм відвідувати цей об'єкт, передає УНН із посиланням на Reuters.
За повідомленням Politico, в їхнього журналіста також вилучили акредитацію — це сталося через кілька годин після того, як федеральний суддя тимчасово призупинив дію заборони Трампа, назвавши її, ймовірно, неконституційною. У MS NOW також заявили, що їхньому журналісту перегородили шлях до Білого дому.
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На той момент не було чітко відомо, чи дозволили журналістам CNN потрапити на територію Білого дому.
Reuters наголошує, що ухвалене напередодні судове рішення призупинило дію заборони на 14 днів і стало серйозною поразкою для Трампа в одному з його наймасштабніших протистоянь із засобами масової інформації.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заборонив доступ до Білого дому інформаційним ресурсам CNN, MS NOW та Politico, висловивши невдоволення тим, як вони висвітлюють події.