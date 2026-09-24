Журналістів Politico та MS NOW не пустили до Білого дому всупереч рішенню суду

$44.860.0751.190.15
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 7508 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
10:29 • 18841 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
09:57 • 19555 перегляди
Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним
08:59 • 14690 перегляди
Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило "Нову пошту" - наслідки по регіонахPhotoVideo
08:00 • 21972 перегляди
Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО
Ексклюзив
24 вересня, 06:56 • 26998 перегляди
У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчикPhotoVideo
24 вересня, 05:21 • 27227 перегляди
Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф
23 вересня, 22:20 • 47441 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 55823 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 36922 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
77%
746мм
Популярнi новини
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?24 вересня, 06:00 • 32505 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 30918 перегляди
"Генерал Мороз змінить сторону": Зеленський попередив рф про "болісну" зиму у разі російських атак на енергетику24 вересня, 06:40 • 6946 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина09:32 • 17826 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo10:30 • 13701 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
12:41 • 7504 перегляди
рф хоче провести операцію аналогічну українській “Павутині” проти трьох країн Європи12:30 • 3924 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo10:30 • 13712 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина09:32 • 17837 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 30928 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 38270 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 45765 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 47382 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 54333 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 54538 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Опалення
Forbes
Fox News

Журналістів Politico та MS NOW не пустили до Білого дому всупереч рішенню суду

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Журналістів Politico та MS NOW не допустили до Білого дому після рішення суду відновити доступ медіа. У Politico також вилучили акредитацію.

Журналістів Politico та MS NOW не пустили до Білого дому всупереч рішенню суду

У четвер журналістам видань Politico та MS NOW не дозволили увійти до Білого дому, попри рішення суду, яке вимагало негайно відновити доступ для представників Politico, CNN та MS NOW після того, як президент Дональд Трамп заборонив їм відвідувати цей об'єкт, передає УНН із посиланням на Reuters.

За повідомленням Politico, в їхнього журналіста також вилучили акредитацію — це сталося через кілька годин після того, як федеральний суддя тимчасово призупинив дію заборони Трампа, назвавши її, ймовірно, неконституційною. У MS NOW також заявили, що їхньому журналісту перегородили шлях до Білого дому.

Fox News, ABC, CBS, CNN та NBC призупинили спільне висвітлення заходів Трампа через заборону для ЗМІ22.09.26, 02:16 • 4228 переглядiв

На той момент не було чітко відомо, чи дозволили журналістам CNN потрапити на територію Білого дому.

Reuters наголошує, що ухвалене напередодні судове рішення призупинило дію заборони на 14 днів і стало серйозною поразкою для Трампа в одному з його наймасштабніших протистоянь із засобами масової інформації.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заборонив доступ до Білого дому інформаційним ресурсам CNN, MS NOW та Politico, висловивши невдоволення тим, як вони висвітлюють події.

Антоніна Туманова

Світ
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп