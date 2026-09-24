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Журналистов Politico и MS NOW не пустили в Белый дом вопреки решению суда

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Журналистов Politico и MS NOW не допустили в Белый дом после решения суда восстановить доступ СМИ. У Politico также изъяли аккредитацию.

Журналистов Politico и MS NOW не пустили в Белый дом вопреки решению суда

В четвер журналистам изданий Politico и MS NOW не позволили войти в Белый дом, несмотря на решение суда, которое требовало немедленно восстановить доступ для представителей Politico, CNN и MS NOW после того, как президент Дональд Трамп запретил им посещать этот объект, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По сообщению Politico, у их журналиста также изъяли аккредитацию — это произошло через несколько часов после того, как федеральный судья временно приостановил действие запрета Трампа, назвав его, вероятно, неконституционным. В MS NOW также заявили, что их журналисту преградили путь в Белый дом.

Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC приостановили совместное освещение мероприятий Трампа из-за запрета для СМИ22.09.26, 02:16 • 4228 просмотров

На тот момент не было четко известно, позволили ли журналистам CNN попасть на территорию Белого дома.

Reuters подчеркивает, что принятое накануне судебное решение приостановило действие запрета на 14 дней и стало серьезным поражением для Трампа в одном из его самых масштабных противостояний со средствами массовой информации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп запретил доступ к Белому дому информационным ресурсам CNN, MS NOW и Politico, выразив недовольство тем, как они освещают события.

Антонина Туманова

Новости Мира
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп