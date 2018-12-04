Журналісти знайшли "зниклі" українські катери в Керчі

Раніше на одному з керченських сайтів з'явилася інформація про нібито не виявлених на "Генмоле" українських військових катерах.

Військові катера "Нікополь" і "Бердянськ" передислокували вглиб порту. Вони знаходяться на території, яка до 2014 року належала керченському загону української морської охорони (в / ч 1472), а після російської анексії Криму на території частини розмістилися прикордонники ФСБ Росії.



Незважаючи на сильний туман, який накрив вранці Керч, журналістам Крим.Реаліі вдалося сфотографувати українські військові кораблі. На фото видно частину номера катеру, закритого маскувальною сіткою.

Командування ВМС України від 3 листопада заявило, що перевіряє інформацію про місцезнаходження захоплених ФСБ Росії українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які знаходилися в акваторії "Генмола" в Керчі, на території, контрольованій прикордонною службою ФСБ Росії.



Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі.

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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.