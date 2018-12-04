Журналисты нашли "пропавшие" украинские катера в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Журналисты Крым.Реалии побывали в Керчи утром 4 декабря и нашли украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), захваченные ФСБ у берегов анексированного Крыма. Катера находятся у причальной стенки в акватории "Генмола" в Керчи, на территории, контролируемой Погранслужбой ФСБ России, передает УНН.
Ранее на одном из керченских сайтов появилась информация о якобы не обнаруженных на "Генмоле" украинских военных катерах.
Военные катера "Никополь" и "Бердянск" передислоцировали вглубь порта. Они находятся на территории, которая до 2014 года принадлежала керченскому отряду украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ России.
Несмотря на сильный туман, накрывший утром Керчь, журналистам Крым.Реалии удалось сфотографировать украинские военные корабли. На фото видна часть номера катера, закрытого маскировочной сетью.
Командование ВМС Украины 3 ноября заявило, что проверяет информацию о местонахождении захваченных ФСБ России украинских катеров "Бердянск" и "Никополь", которые находились в акватории "Генмола" в Керчи, на территории, контролируемой погранслужбой ФСБ России.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли.
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка , еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряков.