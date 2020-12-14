Журналісти вимагають зняти з розгляду Ради законопроект "Про медіа"

“У доопрацьованому варіанті не враховано зауваження ОБСЄ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експертів Ради Європи...”, — наголошується у зверненні адресованому Президенту України Володимиру Зеленському, голові ВР Дмитру Разумкову, головам парламентських фракцій та груп.

У заяві зазначається, що законопроєкт № 2693-д “Про медіа” встановлює обмеження прав журналістів-фрілансерів, оскільки визнає професійні права на інформацію та акредитацію тільки тих журналістів, у посвідченні яких вказано зареєстроване медіа, навіть, якщо посвідчення журналіста видане професійною або творчою спілками журналістів. Також законопроєкт передбачає блокування або скасування реєстрації усього медіа, а не виключно незаконного контенту, що є непропорційною санкцією.

“Ще раз наголошуємо, що зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, — це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, без зовнішнього втручання (особливо — з боку держави) виконувати свою роботу”, — йдеться у заяві.

Окрім того, у заяві зауважується, що повну політичну відповідальність за обмеження фундаментального права людини на свободу вираження та інформації несе фракція Політичної партії “Слуга народу”, депутати якої, на жаль, і є авторами авторитарних законопроєктів у сфері медіа.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не підтримує багато пунктів в законі про медіа.



Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що законопроект “Про медіа” повинен зберегти, в першу чергу, свободу слова в Україні.

Як повідомляв УНН, профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект “Про медіа”.

Додамо, як повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, законопроект про медіа потрібно ухвалити, але його треба зробити більш ліберальним та з визначенням поняття “мова ворожнечі”.