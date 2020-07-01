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Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект "Про медіа"

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект "Про медіа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект "Про медіа". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу комітету.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований проект Закону "Про медіа", - йдеться в повідомленні.

Також голова комітету Микита Потураєв на своїй сторінці у Facebook написав, що сьогодні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект "Про медіа" та рекомендував винести його на розгляд сесійної зали Верховної Ради.

За його словами, згідно законопроекту не змінюються квоти на мову та національний продукт та не обмежуються права журналістів, іноземних медіа (крім медіа держави-агресора) та користувачів соціальних мереж, платформ спільного доступу та потокових сервісів.

Також Потураєв наголосив, що новий закон майже нічого не змінює для телебачення, радіо та друкованих ЗМІ.

"Всі обмеження щодо контенту вже є у законодавстві, і жодних новацій документ не передбачає. Єдине нововведення – це перехід усіх регуляторних функцій до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Бо регуляцію в сфері медіа має здійснювати не орган виконавчої влади, а незалежний, конституційний і колегіальний орган", - зазначив Потураєв.

Також він повідомив, що медіа не можуть закликати до повалення конституційного ладу в Україні, займатися реабілітацією радянського комунізму або націонал-соціалізму, пропагувати торгівлю людьми, насильство чи дискримінацію за расовими, релігійними або гендерними ознаками, виправдовувати російську агресію проти України.

"Ще одне "болюче" питання. Чи може Нацрада самостійно позбавити когось ліцензії або реєстрації? Чи, ба більше, заблокувати або відімкнути від етеру без рішення суду? Ні! Позбавити ліцензії або заблокувати медіа можна буде лише якщо Нацрада переконливо доведе у суді факти систематичних порушень з боку медіа. Але! Навіть у такому випадку санкції вищого рівня можуть застосувати лише за рішенням суду", - написав Потураєв.

Нагадаємо, як повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, законопроект про медіа потрібно ухвалити, але його треба зробити більш ліберальним та з визначенням поняття "мова ворожнечі".

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