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Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект "О медиа"

Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект "О медиа"

Киев  •  УНН

 • 14160 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный проект Закона "О СМИ", - говорится в сообщении.

Также глава комитета Никита Потураев на своей странице в Facebook написал, что сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект "О медиа" и рекомендовал вынести его на рассмотрение сессионного зала Верховной Рады.

По его словам, согласно законопроекту не меняются квоты на язык и национальный продукт и не ограничиваются права журналистов, иностранных медиа (кроме медиа государства-агрессора) и пользователей социальных сетей, платформ общего доступа и потоковых сервисов.

Также Потураев подчеркнул, что новый закон почти ничего не меняет для телевидения, радио и печатных СМИ.

"Все ограничения по контенту уже есть в законодательстве, и никаких новаций документ не предусматривает. Единственное нововведение - это переход всех регуляторных функций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Потому что регуляцию в сфере медиа должен осуществлять не орган исполнительной власти, а независимый, конституционный и коллегиальный орган", - отметил Потураев.

Также он сообщил, что медиа не могут призвать к свержению конституционного строя в Украине, заниматься реабилитацией советского коммунизма или национал-социализма, пропагандировать торговлю людьми, насилие или дискриминацию по расовым, религиозным или гендерным признакам, оправдывать российскую агрессию против Украины.

"Еще один "больной" вопрос. Может ли Нацсовет самостоятельно лишить кого-то лицензии или регистрации? Или, более того, заблокировать или отключить от эфира без решения суда? Нет! Лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только если Нацсовет убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны СМИ. Но! Даже в таком случае санкции высшего уровня могут применить только по решению суда", - написал Потураев.

Напомним, как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".

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