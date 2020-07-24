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Закон “Про медіа” повинен зберегти свободу слова в Україні — Разумков

Закон “Про медіа” повинен зберегти свободу слова в Україні — Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Законопроект “Про медіа” повинен зберегти, в першу чергу, свобода слова в Україні. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Закон про медіа повинен зберегти в першу чергу те, що є великим здобутком України, а це — свобода слова. Це було, це є, і я впевнений, це так повинно бути й надалі”, — сказав Разумков.

Він наголосив, що у нього, як і у багатьох інших нардепів, залишилися питання до цього законопроекту.

“Там є конкретні та правильні речі, але також є питання, які не дивлячись на те, що він доопрацьований, можливо треба коригувати”, - зазначив голова ВР.

Нагадаємо, Разумков повідомив, коли очікується розгляд законопроекту “Про медіа”.

Як повідомляв УНН, Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект “Про медіа”.

Нагадаємо, як повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, законопроект про медіа потрібно ухвалити, але його треба зробити більш ліберальним та з визначенням поняття “мова ворожнечі”.

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