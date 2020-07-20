Разумков повідомив, коли очікується розгляд законопроекту "Про медіа"

"Станом на сьогодні він (законопроект "Про медіа" – ред.) розглядається як проект, який буде розглядати Верховна Рада України в першому читанні. На позачергову сесію найближчу народні депутати не пропонували його винести, тому я впевнений, що завтра його не буде. Коли він може з’явитися, мені поки що важко відповісти. Я думаю, що він потребує, м’яко кажучи, доопрацювання", - зазначив Разумков.

Зі слів голови ВР, є "дві точки зору, я їх бачу, я їх чую, є позиція частини народних депутатів України, які відстоюють і лобіюють цей законопроект, а також є позиція декількох міжнародних організацій, які схвально його оцінюють, і є позиція журналістів – хтось його підтримує, хтось намагається не коментувати, а хтось займає достатньо жорстку позицію".



"Те, що він не буде прийнятий в першому (читанні - ред.) та вцілому, я думаю, що всі в цьому впевнені. Щодо розгляду його у Верховній Раді – я думаю це буде або ближче до вересня, або у вересні. Поки зарано про це говорити", - додав спікер парламенту.

Як повідомляв УНН, Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект "Про медіа".

У "Слузі народу заявляли, що проект закону необхідно ухвалити в першому читанні найближчим часом.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.



Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.



