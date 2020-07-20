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Разумков повідомив, коли очікується розгляд законопроекту "Про медіа"

Разумков повідомив, коли очікується розгляд законопроекту "Про медіа"

Київ • УНН

 • 12603 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. На позачерговому засіданні парламенту у вівторок законопроект "Про медіа" розглядати не будуть – його розгляд може відбутися ближче до вересня або вже у вересні. Про це на пресконференції щодо підсумків роботи парламенту повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні він (законопроект "Про медіа" – ред.) розглядається як проект, який буде розглядати Верховна Рада України в першому читанні. На позачергову сесію найближчу народні депутати не пропонували його винести, тому я впевнений, що завтра його не буде. Коли він може з’явитися, мені поки що важко відповісти. Я думаю, що він потребує, м’яко кажучи, доопрацювання", - зазначив Разумков.

Зі слів голови ВР, є "дві точки зору, я їх бачу, я їх чую, є позиція частини народних депутатів України, які відстоюють і лобіюють цей законопроект, а також є позиція декількох міжнародних організацій, які схвально його оцінюють, і є позиція журналістів – хтось його підтримує, хтось намагається не коментувати, а хтось займає достатньо жорстку позицію".

"Те, що він не буде прийнятий в першому (читанні - ред.) та вцілому, я думаю, що всі в цьому впевнені. Щодо розгляду його у Верховній Раді – я думаю це буде або ближче до вересня, або у вересні. Поки зарано про це говорити", - додав спікер парламенту.

Як повідомляв УНН, Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект "Про медіа". 

У "Слузі народу заявляли, що проект закону необхідно ухвалити в першому читанні найближчим часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законопроект "Про медіа": як регулюватимуть контент

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.

Українські Національні Новини

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