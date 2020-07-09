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Законопроект "Про медіа": як регулюватимуть контент

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Більшість із вимог нового законопроекту "Про медіа" перенесені з попереднього Закону "Про телебачення і радіомовлення". Нововведення стосуються захисту прав дітей, а також створення співрегулівного органу, який має розробити низку кодексів мовлення. Про це заявила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацради.

"Обійти регулювання контенту неможливо, бо це питання завжди було в полі зору державних регуляторів усіх країн. Воно стосується таких аспектів, як заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України, розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України; розпалювання ворожнечі чи ненависті до окремих осіб чи їх груп за національною, расовою чи релігійною ознакою; пропаганди і закликів до тероризму; поширення порнографічних матеріалів тощо", - зазначають у Нацраді.

Повідомляється, що новий законопроєкт про медіа зберіг відповідні положення.

"Вимоги щодо контенту стосуватимуться усіх гравців ринку – телевізійних, радіомовників, преси, онлайн-медіа та платформ спільного доступу", – зазначила Герасим’юк.

Так, зазначається, що однією з найуразливіших категорій громадян, які користуються медіаконтентом, є діти.

"Законопроєкт містить окрему статтю, яка визначає правила роботи медіа в контексті захисту дітей. У ній, наприклад, передбачено, що онлайн-медіа можуть поширювати певний контент, який становить ризик для психіки дітей, лише за умови належного попереднього інформування про потенційну шкідливість такої інформації для дітей", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також в Нацраді зауважують, що, зважаючи на те, що "вітчизняні мовники часто болісно реагують на питання регулювання контенту", законопроект закладає механізм співрегулювання. Так, створивши відповідний орган, представники різних медіа "зможуть самостійно домовитися про однакові правила гри на ринку, а регулятор стане поручителем".

"Орган співрегулювання має напрацювати низку актів, якими визначатимуться критерії до поширення певного виду інформації. Основою для початку такої роботи можуть стати спільні акти узгодження, які були напрацьовані індустрією спільно з громадським сектором і науковцями в рамках робочої групи при Національній раді із захисту прав дітей у медіа", - зазначила голова Нацради.

На думку розробників законопроєкту, нововведення "сприятиме більш ефективному забезпеченню свободи слова в країні, а в разі провалу в реалізації цієї ідеї стане свідченням того, що індустрія недостатньою мірою здатна консолідуватися і спільно працювати на результат як для ринку, так і на користь держави та її громадян", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект "Про медіа".

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