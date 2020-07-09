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Законопроект "О медиа": как будут регулировать контент

Законопроект "О медиа": как будут регулировать контент

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Большинство из требований нового законопроекта "О медиа" перенесены из предыдущего Закона "О телевидении и радиовещании". Нововведения касаются защиты прав детей, а также создания сорегулирующего органа, который должен разработать ряд кодексов вещания. Об этом заявила председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"Обойти регулирование контента невозможно, потому что этот вопрос всегда был в поле зрения государственных регуляторов всех стран. Оно касается таких аспектов, как призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины, решения или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины ; разжигание вражды или ненависти к отдельным лицам или их групп по национальному, расовому или религиозному признаку; пропаганды и призывов к терроризму, распространение порнографических материалов и т.д.", - отмечают в Нацсовете.

Сообщается, что новый законопроект о медиа сохранил соответствующие положения.

"Требования к контенту будут касаться всех игроков рынка - телевизионных, радиовещателей, прессы, онлайн-медиа и платформ общего доступа", - отметила Герасимьюк.

Так, отмечается, что одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которые пользуются медиаконтентом, являются дети.

"Законопроект содержит отдельную статью, которая определяет правила работы медиа в контексте защиты детей. В ней, например, предусмотрено, что онлайн-медиа могут распространять определенный контент, который представляет риск для психики детей, только при условии надлежащего предварительного информирования о потенциальном вреде такой информации для детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Нацсовете замечают, что, несмотря на то, что "отечественные вещатели часто болезненно реагируют на вопросы регулирования контента", законопроект закладывает механизм сорегулирования. Так, создав соответствующий орган, представители различных медиа "смогут самостоятельно договориться об одинаковых правилах игры на рынке, а регулятор станет поручителем".

"Орган сорегулирования должен разработать ряд актов, которым будут определяться критерии к распространению определенного вида информации. Основой для начала такой работы могут стать совместные акты согласования, которые были наработаны индустрией совместно с общественным сектором и учеными в рамках рабочей группы при Национальном совете по защите прав детей в медиа", - отметила председатель Нацсовета.

По мнению разработчиков законопроекта, нововведение "будет способствовать более эффективному обеспечению свободы слова в стране, а в случае провала в реализации этой идеи станет свидетельством того, что индустрия в недостаточной степени способна консолидироваться и совместно работать на результат как для рынка, так и в пользу государства и его граждан", говорится в сообщении.

Напомним, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа".

Украинские Национальные Новости

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