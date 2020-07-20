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Разумков сообщил, когда ожидается рассмотрение законопроекта "О медиа"

Разумков сообщил, когда ожидается рассмотрение законопроекта "О медиа"

Киев  •  УНН

 • 12574 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. На внеочередном заседании парламента во вторник законопроект "О медиа" рассматривать не будут - его рассмотрение может произойти ближе к сентябрю или уже в сентябре. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сообщил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня он (законопроект "О медиа" - ред.) рассматривается как проект, который будет рассматривать Верховная Рада Украины в первом чтении. На внеочередную сессию ближайшую народные депутаты не предлагали его вынести, поэтому я уверен, что завтра его не будет. Когда он может появиться, мне пока трудно ответить. Я думаю, что он нуждается, мягко говоря, в доработке", - отметил Разумков.

По словам главы ВР, есть "две точки зрения, я их вижу, я их слышу, позиция части народных депутатов Украины, которые отстаивают и лоббируют этот законопроект, а также позиция нескольких международных организаций, которые одобрительно его оценивают, и позиция журналистов - кто-то его поддерживает, кто-то старается не комментировать, а кто-то занимает достаточно жесткую позицию".

"То, что он не будет принят в первом (чтении - ред.) и в целом, я думаю, что все в этом уверены. О рассмотрении его в Верховной Раде - я думаю это будет или ближе к сентябрю, или в сентябре. Пока рано об этом говорить", - добавил спикер парламента.

Как сообщал УНН, Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект "О медиа".

В "Слуге народа заявляли, что проект закона необходимо принять в первом чтении в ближайшее время.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.

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