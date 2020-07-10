Законопроект "Про медіа" важливо розглянути в першому читанні найближчим часом – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Проект закону №2693-д "Про медіа" необхідно ухвалити в першому читанні найближчим часом. Про це написала у Facebook заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
"Медіазаконодавство в Україні не просто морально застаріло, воно ще й не витримує перевірки часом. Ось чому дуже важливо не відкладати у шухляду медійну реформу і розглянути законопроект "Про медіа" №2693-д у першому читанні найближчим часом у Верховній Раді та продовжити дискусії та його покращення до другого читання", - написала Кравчук.
Вона нагадала, що в Раді Європи також закликали розглянути законопроект на цій сесії та нагадали, що приведення медійного законодавства у відповідність до норм ЄС є одним із зобов'язань, які на себе взяла Україна в Угоді про асоціацію.
"І, незважаючи на численні маніпуляції та кампанію справжньої "демонізації" законопроекту, яка розгортається сьогодні, ми бачимо потужну підтримку з боку міжнародної спільноти. Сподіваюся отримати її і від колег у сесійній залі", - зазначила нардеп.
Нагадаємо, що у червні Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над законопроектом "Про медіа" №2693-д, над яким працювали пів року.