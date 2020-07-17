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Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок позачергової сесії ВР

Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок позачергової сесії ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня. У порядку денному немає скандального мовного законопроекту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"Скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання на 12 годину 21 липня 2020 року", - йдеться у тексті розпорядження.

Так, планується розглянути низку проектів законів, зокрема, щодо вдосконалення умов підтримки виробництва "зеленої" енергетики, законопроект Президента Зеленського про "інвестнянь", про управління відходами та інші. Також проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення в цілому законопроекту про легалізацію грального бізнесу.

Додамо, що у порядку денному відсутній законопроект нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського щодо змін у мовному законодавстві, який передбачає відтермінування переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули. Водночас, скандальний мовний законопроект Бужанського залишився нерозглянутим. Додамо, що через нього під ВР сталися сутички мітингувальників поліцією.

Верховна Рада України планує у вівторок, 21 липня, зібратися на позачергову сесію.

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