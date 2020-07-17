ВР планує зібратися на позачергову сесію 21 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України планує у вівторок, 21 липня, зібратися на позачергову сесію. Про це написав у Telegram нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає УНН.
"У вівторок, 21 липня, о 12:00 відбудеться позачергова сесія. Засідання триватиме приблизно до 19:00", - написав Качура.
За інформацією нардепа, ВР планує розглянути низку законопроектів, зокрема, про виробництво “зеленої” енергетики, а також проект постанови про скасування рішення ВРУ про ухвалення в цілому законопроекту про легалізацію грального бізнесу.
Також під час закриття третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання голова ВРУ Дмитро Разумков відповів на репліку нардепів про те, що вони готові працювати і заявив, що чекає їх у вівторок.
"Є бажання працювати? Ваше бажання виконане. Чекаю всіх у вівторок о 12:00. Прошу не запізнюватися", - сказав Разумков.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 17 липня, завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР, так і не розглянувши скандальний законопроект нардепа Бужанського про внесення змін до мовного законодавства.