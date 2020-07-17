ВР планирует собраться на внеочередную сессию 21 июля

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 8260 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 21487 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105295 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114656 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119257 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154641 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117879 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144500 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104653 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 67559 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 92884 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 73318 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 58046 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 85594 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 116000 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 154644 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 144501 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 394868 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 345185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 7540 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 90363 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109125 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137110 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 214078 просмотра
Актуальное
ВР планирует собраться на внеочередную сессию 21 июля

ВР планирует собраться на внеочередную сессию 21 июля

Киев  •  УНН

 • 13927 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины планирует во вторник, 21 июля, собраться на внеочередную сессию. Об этом написал в Telegram нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.

"Во вторник, 21 июля, в 12:00 состоится внеочередная сессия. Заседание продлится примерно до 19:00", - написал Качура.

По информации нардепа, ВР планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о производстве "зеленой" энергетики, а также проект постановления об отмене решения ВРУ о принятии в целом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Также во время закрытия третьей сессии ВРУ девятого созыва глава ВРУ Дмитрий Разумков ответил на реплику нардепов о том, что они готовы работать и заявил, что ждет их во вторник.

"Есть желание работать? Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 17 июля, завершила третью сессию девятого созыва работы ВР, так и не рассмотрев скандальный законопроект нардепа Бужанского о внесении изменений в языковое законодательство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы