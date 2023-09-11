Журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 можна обрати у "Дії": у застосунку зʼявилось нове опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У застосунку “Дія” розпочалося опитування, в якому за результатами голосування буде обрано трьох із восьми кандидатів, які увійдуть до складу журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.
Деталі
У застосунку "Дія" з 11 по 17 вересня триває опитування, за результатами якого три найпопулярніші кандидати стануть членами журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023.
У опитуванні беруть участь такі кандидати:
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- ALYONA ALYONA
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- Jerry Heil
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- Михайло Клименко
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- Ігор Кондратюк
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- Катерина Павленко (Monokate)
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- Едуард «ДІЛЯ» Приступа
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- Павло Скороходько
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- Олена Усенко
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