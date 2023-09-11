Жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023 можно выбрать в "Дії": в приложении появился новый опрос

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В приложении “Дія” начался опрос, в котором по результатам голосования будут выбраны три из восьми кандидатов, которые войдут в состав жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.