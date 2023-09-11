Жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023 можно выбрать в "Дії": в приложении появился новый опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В приложении “Дія” начался опрос, в котором по результатам голосования будут выбраны три из восьми кандидатов, которые войдут в состав жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
Детали
В приложении "Дія" с 11 по 17 сентября продолжается опрос, по результатам которого три самых популярных кандидата станут членами жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023.
В опросе принимают участие следующие кандидаты:
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- ALYONA ALYONA
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- Jerry Heil
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- Михаил Клименко
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- Игорь Кондратюк
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- Екатерина Павленко (Monokate)
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- Эдуард «ДІЛЯ» Приступа
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- Павел Скороходько
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- Елена Усенко
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