Жорстке затримання у центрі Києва: у ДБР відкрили провадження щодо поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Слідчими ДБР відкрито кримінальне провадження через застосування сили працівниками поліції під час затримання жінки та чоловіка, яке відбулось вчора біля Бессарабського ринку в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
Вчора на відео була зафіксована конфліктна ситуація біля Бессарабського ринку в Києві за участі працівників поліції. Під час неї працівники поліції із застосуванням сили затримали жінку та чоловіка, вдягаючи на них кайданки.
Також, згідно з повідомленням у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих кілька годин була змушена провести у зачиненому автомобілі.
В результаті слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції –ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Окрім того, слідчими ДБР розпочате досудове розслідування за відеоматеріалами, оприлюдненими у соціальних мережах.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під вартою опинились патрульні поліцейські, які безпідставно затримали та побили громадянина.