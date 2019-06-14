Патрульних арештували за побиття чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Дніпропетровщині під вартою опинились патрульні поліцейські, які безпідставно затримали та побили громадянина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.
"Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно трьох інспекторів Управління патрульної поліції у місті Кривому Розі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.28 ч.2 ст. 365 КК України (перевищення влади, вчинене групою осіб)", - вказали у прокуратурі.
Як зазначається, встановлено, що "у травні 2018 року під час здійснення патрулювання у місті Кривому Розі поліцейські зробили зауваження двом громадянам з приводу неналежного паркування службового авто, через що виникла словесна перепалка".
"З метою помсти за поведінку чоловіків, патрульні безпідставно застосували до них фізичні заходи примусу та розбили мобільні телефони, аби останні не мали змоги фіксувати дії поліцейських на камеру. Далі, у відділенні поліції патрульні повалили закутого в кайданки чоловіка обличчям в асфальт та нанесли близько 15 ударів ногами по голові та тілу", - додали у прокуратурі.
Як повідомляється, правоохоронці склали відносно потерпілого протоколи про адміністративні правопорушення за ст.185 та ст.173 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, дрібне хуліганство).
"Аби посилити ефект від помсти, поліцейські ввели чоловіка в оману про свої доброзичливі наміри відвести його до лікарні, натомість доставили до психоневрологічного диспансеру для проведення освідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння", - зазначили у відомстві.
"Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав та відсторонено від займаних посад", - повідомили у прокуратурі.
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