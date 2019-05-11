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В Маріуполі судитимуть капітана поліції, який побив таксиста

В Маріуполі судитимуть капітана поліції, який побив таксиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Маріуполі судитимуть капітана поліції, який намагався вибити з таксиста зізнання у викраденні його куртки та службового посвідчення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений сектору кримінальної поліції Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області, перевищуючи надану владу в особистих цілях, доправив водія таксі до відділення поліції, де застосував до нього насильство, чим порушив гарантовані права на повагу до його гідності і недоторканість”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що капітан поліції таким чином намагався вибити у водія служби таксі зізнання у викраденні його куртки та службового посвідчення.

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Вірогідно, що свої речі поліцейський загубив, так як був у стані сильного алкогольного сп’яніння. За кілька тижнів працівник поліції почав пошуки таксиста.

В результаті побиття таксист отримав черепно-мозкову травму та забій тканин обличчя. Побитим виявився відомий у Маріуполі інструктор з парашутного спорту, керівник клуба парашутної підготовки. Взимку він підпрацьовував таксистом.
Капітан поліції був звільнений з лав Національної поліції у лютому 2019 року.

За результатами досудового розслідування, колишній поліцейський обвинувачується в перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування (ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини, колишньому правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, стосовно старшого матроса ВМС України, який протягом 4 годин знущався над 7 військовослужбовцями, які тільки прибули на строкову службу, обвинувальний акт скеровано до суду.

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