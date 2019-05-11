У Харкові заарештували двох підлітків за побиття перехожого

КИЇВ. 11 травня. УНН. Суд взяв під варту двох підлітків за завдання тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловіку у Харкові. За даними слідства, побиття зловмисники знімали на телефон. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.