У Харкові заарештували двох підлітків за побиття перехожого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Суд взяв під варту двох підлітків за завдання тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловіку у Харкові. За даними слідства, побиття зловмисники знімали на телефон. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"На вимогу прокуратури Ленінський районний суд м. Харкова обрав для двох неповнолітніх, підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловіку (ч. 2 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Так, подія сталася наприкінці березня цього року неподалік Привокзальної площі.
"Двоє хлопців 16 та 17 років посварилися з перехожим. За словами підозрюваних, конфлікт виник через те, що чоловік нібито запропонував їм придбати наркотичні засоби. Під час сварки підлітки накинулися на опонента. Вони били жертву ногами по різних частинах тіла та нанесли кілька ударів порожньою пляшкою по голові. Побиття зловмисники знімали на телефон", - прокоментували у відомстві.
Від отриманих травм потерпілий знепритомнів, а підозрювані втекли з місця події.
Під час затримання в мобільному телефоні одного з хлопців виявили відео жорстоких побоїв.
Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у місті Жовква Львівської області троє неповнолітніх через борг до смерті забили знайомого 17-річного хлопця, фотографії тіла загиблого були оприлюднені у соціальній мережі.