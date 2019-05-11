В Харькове арестовали двух подростков за избиение прохожего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Суд взял под стражу двух подростков за нанесение тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине в Харькове. По данным следствия, избиение злоумышленники снимали на телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"По требованию прокуратуры Ленинский районный суд. Харькова избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Так, происшествие случилось в конце марта этого года неподалеку Привокзальной площади.
"Двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим. По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотические средства. Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове. Избиение злоумышленники снимали на телефон", - прокомментировали в ведомстве.
От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.
Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.
Подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в городе Жолква Львовской области трое несовершеннолетних из-за долга до смерти забили знакомого 17-летнего парня, фотографии тела погибшего были обнародованы в социальной сети.