В Харькове арестовали двух подростков за избиение прохожего

КИЕВ. 11 мая. УНН. Суд взял под стражу двух подростков за нанесение тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине в Харькове. По данным следствия, избиение злоумышленники снимали на телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.