В Мариуполе будут судить капитана полиции, который избил таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Мариуполе будут судить капитана полиции, который пытался выбить из таксиста признание в похищении его куртки и служебного удостоверения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Досудебным расследованием установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции Центрального отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, превышая предоставленную власть в личных целях, доставил водителя такси в отделение полиции, где применил к нему насилие, чем нарушил гарантированные права на уважение его достоинства и неприкосновенности", - говорится в сообщении.
Установлено, что капитан полиции таким образом пытался выбить у водителя службы такси признание в похищении его куртки и служебного удостоверения.
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Вероятно, свои вещи полицейский потерял, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения. За несколько недель работник полиции начал поиски таксиста.
В результате избиения таксист получил черепно-мозговую травму и ушиб тканей лица. Избитым оказался известный в Мариуполе инструктор по парашютному спорту, руководитель клуба парашютной подготовки. Зимой он подрабатывал таксистом.
Капитан полиции был уволен из рядов Национальной полиции в феврале 2019 года.
По результатам предварительного расследования, бывший полицейский обвиняется в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего при отсутствии признаков пыток (ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины).
Обвинительный акт направлен в суд.
В случае доказательства вины, бывшему милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, в отношении старшего матроса ВМС Украины, в течение 4 часов издевался над 7 военнослужащими, только прибыли на срочную службу, обвинительный акт направлен в суд.