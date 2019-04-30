Судитимуть матроса, який знущався над військовослужбовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Стосовно старшого матроса ВМС України, який протягом 4 годин знущався над 7 військовослужбовцями, які тільки прибули на строкову службу, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.
“Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону, завершили досудове розслідування стосовно старшого матроса однієї з військових частин Військово-Морських Сил України, підозрюваного у порушенні статутних відносин. Досудовим розслідуванням встановлено, що старший матрос, прагнучи продемонструвати свою перевагу над військовослужбовцями, які тільки прибули на строкову службу, вночі, в порушення розпорядку дня, підняв і вишукував 7 військовослужбовців у казармі. Там він почав наносити їм тілесні ушкодження, завдаючи удари в голову, груди та живіт. Такі знущання тривали протягом 4 годин”, — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці строкової служби отримали тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітини, живота та щелеп.
Старшого матроса ізолювали від військового колективу. Йому було повідомлено про підозру у порушенні правил статутних відносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання (ч. 2 ст. 406 Кримінального кодексу України).
Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
Нагадаємо, на Донеччині до суду скерували обвинувальний акт стосовно начальника колонії, якого підозрюють у розтраті бюджетних 200 тисяч гривень.