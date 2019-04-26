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Начальника колонії судитимуть за розтрату 200 тис. гривень з бюджету

Начальника колонії судитимуть за розтрату 200 тис. гривень з бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Донеччині до суду скерували обвинувальний акт стосовно начальника колонії, якого підозрюють у розтраті бюджетних 200 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018 року начальник Торецької виправної колонії №2, який за своєю посадою повинен забезпечувати цільове використання коштів та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, особисто видавав неправдиві офіційні документи.

Згідно документації, у колонії відбувались будівельні роботи, зокрема демонтаж та монтаж димової труби котельні. Проте насправді їх не виконали, втім керівник від імені бюджетної установи затвердив їх своїм підписом, відтак наступного ж дня бюджетні гроші перераховувались з рахунків ДП "Торецька виправна колонія (№2)" на розрахункові рахунки суб’єктів господарювання-підрядників.

Як повідомили у ДБР, зловживаючи службовим становищем, керівник виправної колонії завдав матеріальну шкоду установі у розмірі близько 200 тисяч гривень.

За результатами досудового розслідування, посадовець підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (Видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів), ч. 2 ст. 191 (Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Якщо вину посадовця докажуть, йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прес-службі зазначили, що підрядники вже повернули незаконно отримані 200 тисяч гривень до державного бюджету.

Як повідомляв УНН, посадовці ДФС підозрюються у розтраті бюджетних коштів.

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